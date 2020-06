Wijlen Jules Sedney was ere-lid van de VHP

De onlangs overleden oud-premier van Suriname, dr. Jules Sedney, werd in 1969 minister-president in de door Jaggernath Lachmon geformeerde regering VHP-PNP-SRI. Volgens de VHP zou Sedney in deze periode aan het hoofd staan van een regering, waarin voor het Suriname van toen enkele revolutionaire besluiten werden genomen, zoals de verheffing van Holi (Phagwa), Id ul Fitre en 1 mei (Dag van de Arbeid) tot nationale feestdagen.

Met name voor de eerste twee genoemde nationale feestdagen heeft Sedney veel kritiek en soms zelfs hoon uit eigen gelederen moeten incasseren, zegt de VHP in een persbericht. Pas in november 2008 mocht hij van zijn eigen land de onderscheiding ‘Groot Lint Gele Ster’ in ontvangst nemen.

Bij de herdenking van 67 jaar VHP in 2016, waarbij het congres tot omvorming van de partij tot een multi-etnische partij plaatsvond, behoorde Jules Sedney niet alleen tot de eregasten van de partij, maar werd hem uit dank voor zijn wezenlijke bijdrage aan het uitbouwen van de Verbroederingspolitiek het ere-lidmaatschap van de VHP aangeboden, aldus de VHP.

De partij zegt over het overlijden van Sedney: “Suriname verliest hiermede een van de grote zonen van ons land, die Suriname in diverse hoedanigheden heeft gediend.”