VIDEO: Drukte bij restaurants die niet eens open mogen zijn van districtscommissaris

Deze foto’s van drukte bij Chinees restaurant Chi Min en een rij van auto’s voor de drive thru van fastfood restaurant Burger King in Paramaribo, werden vandaag flink gedeeld via social media. Ook Roopram Roti was vandaag open voor take away en drive thru. Dit tot grote verbazing van het districtscommissariaat.

Volgens districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noord-Oost gaat het om burgerlijke ongehoorzaamheid en mogen de zaken helemaal niet open. “We hebben ze in een brief laten weten dat ze niet open mogen gaan” zei Nerkust tegen De Ware Tijd (dWT).

Bekijk hier ook een filmpje van dWT:

