Nationaal Informatie Instituut niet te spreken over beschuldigingen De West

Het Nationaal Informatie Instituut (NII) heeft vrijdag gereageerd op een artikel van het avondblad De West, waarin beweert wordt dat bij het NII dure apparatuur, welke met staatsmiddelen zijn aangeschaft, worden weggedragen. Het NII benadrukt dat de informatie niet op waarheid berust.

De West schreef: “Bij het Nationaal Informatie Instituut (NII), zou er naar verluidt, sprake zijn van dure apparatuur, waaronder camera’s, monitors, computers en peperdure filmapparatuur enz., die gewoon weg wordt gedragen. Deze mensen zouden naar verluidt, van huis uit diensten verlenen aan derden”.

In een reactie zegt het NII: “In de West is een artikel verschenen waar de naam van het Nationaal Informatie Instituut (NII) te grabbel wordt gegooid. Het NII betreurt de berichtgeving in het avondblad De West, welke riekt naar stemmingmakerij, ten zeerste”.

Gezien de huidige situatie met betrekking tot COVID-19 werkt het personeel waar mogelijk van huis uit. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt apparatuur beschikbaar gesteld, maar deze dienen vervolgens weer zorgvuldig afgedragen te worden, aldus de organisatie in een bericht.

De directie van het NII bekijkt alle mogelijkheden om de onjuiste informatie, welke gepubliceerd is door De West gezuiverd te krijgen.