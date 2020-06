Oud-politicus en voormalig premier van Suriname, Jules Sedney, is donderdag 18 juni overleden. Hij bereikte de gezegende leeftijd van 97 jaar.

Sedney was premier van Suriname in de periode 20 november 1969 tot en met 24 december 1973. Daarnaast was hij ook van 1980 tot 1983 governor van de Centrale Bank van Suriname geweest.

De Nieuwe Haven Terminal werd in november 2016 vernoemd naar Jules Sedney.

Foto: Muriël.