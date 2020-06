Wederom enorme drukte bij uitreiking COVID-19 steunpakketten

Vandaag is er weer een aanvang gemaakt met het uitdelen van de COVID-19 steunpakketten in Suriname door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). Dit nadat vanwege chaotische toestanden en enorme drukte op de verschillende locaties bij de aanvang maandag, de uitdeling voor drie dagen was stopgezet.

Ook vandaag is er wederom sprake van een enorme drukte bij enkele locaties. De COVID-regels worden niet in acht genomen. Critici vrezen voor het ergste omdat mensen dicht op elkaar staan en het coronavirus dan heel gemakkelijk overgedragen kan worden.

Volgens Sozavo ontstond er maandag als gevolg van het laat aanleveren van de pakketten, op sommige distributielocaties een chaotische situatie. In de drie dagen zou de distributie geëvalueerd worden vooral met de leverancier. Vanuit Sozavo waren de technische zaken in orde. Op sommige locaties waren volgens het ministerie de pakketten pas om 17.30 uur aangeleverd, waardoor de mensen ongeduldig werden en de situatie uit de hand dreigde te lopen.

“Uit ongeduld en frustratie hielden de aanwezigen zich ook niet meer aan de veiligheidsmaatregelen die gesteld zijn vanuit het ministerie van Volksgezondheid”, werd aangegeven in een persbericht. Wat de reden is voor de enorme drukte vandaag bij enkele locaties, is nog niet bekendgemaakt.