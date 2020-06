Distributie COVID-19 steunpakketten stopgezet vanwege chaotische toestanden

De distributie van de COVID-19 steunpakketten in Suriname die maandag van start is gegaan, is vanwege de chaotische toestanden, door minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) voor voor maximaal drie dagen stopgezet. Dit meldt het ministerie in een persbericht.

Op acht plekken konden mensen tussen 13.00u en 16.00u terecht en het animo was groot. Volgens het persbericht ontstond er als gevolg van het laat aanleveren van de pakketten, op sommige distributielocaties een chaotische situatie. De minister betreurt hetgeen zich heeft voorgedaan. Donderdag of vrijdag zal de distributie hervat worden.

In de komende dagen zal de distributie geëvalueerd worden vooral met de leverancier. Vanuit Sozavo waren de technische zaken in orde. Op sommige locaties zijn de pakketten pas om 17.30 uur aangeleverd, waardoor de mensen ongeduldig werden en de situatie uit de hand dreigde te lopen. Uit ongeduld en frustratie hielden de aanwezigen zich ook niet meer aan de veiligheidsmaatregelen die gesteld zijn vanuit het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid.

Bij OS Munder was het druk en hier en daar chaotisch, zoals in onderstaand filmpje ook te zien is.

Chaos bij school aan de Munderweg ivm pakkettenuitdeling Posted by Waterkant.Net on Monday, 15 June 2020