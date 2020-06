VIDEO: Medewerkers Rosebel Gold Mines in opstand na overlijden collega

Medewerkers van Iamgold/Rosebel Gold Mines in Suriname zijn vanmiddag rond 12.00u getogen naar de directie nadat zij hebben vernomen dat een collega is overleden. Zij kregen het vermoeden dat de collega zou zijn overleden als gevolg van het coronavirus en wilden duidelijkheid daaromtrent. Daarnaast eiste zij ook duidelijkheid over hoe de directie verder zal handelen gezien de plant al een week stil ligt en steeds meer medewerkers positief getest worden op COVID-19.

Otmas Biswane, woordvoerder van de Rosebel Goldmines Werknemersorganisatie, zegt aan Waterkant dat hij inmiddels begrepen heeft dat zijn collega niet is overleden als gevolg van het coronavirus. Volgens Biswane was zijn collega twee keren getest op COVID-19 en beide keren was het resultaat negatief. “De medewerkers heb ik daarmee enigszins kunnen geruststellen, maar zij willen ook weten hoe verder met het werk dat nu precies een week stil ligt”.

De woordvoerder laat weten dat het aantal positief geteste medewerkers inmiddels officieel is opgelopen naar 14. Het bestuur van de bond is op het moment van schrijven in gesprek met de directie van het Surinaamse goudbedrijf. Biswane laat weten dat na het gesprek de bond weer zal terugkoppelen met de medewerkers over de situatie momenteel op de plant.

Hieronder een filmpje van de situatie vandaag op de plant omstreeks 12.00u:

