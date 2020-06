COVID-19 persconferentie vrijdag afgelast, president komt zaterdag met statement

De gebruikelijke persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam, die zometeen van start zou gaan, is afgelast. Dat heeft het Nationaal Informatie Instituut (NII) vandaag aan de pers laten weten. De persconferentie is verplaatst naar maandag 22 juni aanstaande om 16.00u.

Het NII liet verder weten dat de president van Suriname, Desi Bouterse, zaterdag 20 juni met een statement komt. Waarover de verklaring van de Surinaamse president gaat is nog niet bekend.

Vandaag is een patiënt, die op de Intensive Care-afdeling van het Wanica Streekziekenhuis werd verpleegd, overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is de achtste COVID-19 dode in Suriname. Zes van de inmiddels acht overleden personen zijn mannen en twee COVID-19 slachtoffers zijn vrouwen.

Er zijn in totaal 277 personen positief getest in Suriname. Daarvan zijn tot nu toe 72 genezen. 197 gevallen zijn actief en er zijn in totaal 8 doden gevallen. Het aantal mensen in quarantaine bedraagt 333.