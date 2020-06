Vandaag 16 positief geteste COVID-19 gevallen erbij

Ook vandaag zien we weer een stijging van het aantal actieve COVID-19 gevallen in Suriname. Er zijn donderdag 16 gevallen erbij gekomen, waardoor het huidig aantal geregistreerde actieve gevallen 198 bedraagt. Ook gewijzigd is het aantal personen in quarantaine. De teller daarvan staat op 333.

Eerder werd bekend dat er vandaag 24 personen genezen zijn verklaard. Daarnaast kwam er donderdagmorgen één manspersoon te overlijden in het Regionaal Ziekenhuis Wanica, waardoor het aantal coronadoden in Suriname tot de dag van vandaag 7 bedraagt.

Het COVID-19 managementteam heeft de gemeenschap gevraagd om illegaliteit te blijven ontmoedigen om zo verspreiding van het COVID-19 virus beheersbaar te houden.