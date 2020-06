Auto ramt stroompaal aan de Ringweg tijdens avondklok

Deze auto belandde donderdag in de vooravond op een perceel langs de Ringweg-Zuid. Dit nadat de bestuurder van het voertuig een houten stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) ramde. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een eenzijdig verkeersongeval dat rond 18.15u plaats vond.

De automobilist reed over de Ringweg-Zuid en ging richting Charlesburg. De bestuurder verklaarde dat hij moest uitwijken voor een ander voertuig en zodoende van de weg afreed. Hij ramde daarbij een houten stroompaal van de EBS, die helemaal omver werd gereden (zie inzet).

Niemand raakte gewond bij het ongeval, maar de schade was aanzienlijk. Het is niet duidelijk waarom de man na het ingaan van de avondklok in verband met de huidige lockdown, nog op de openbare weg was.