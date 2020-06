In Suriname is opnieuw een dode gevallen als gevolg van het coronavirus. Een man, die op de Intensive Care-afdeling van het Wanica Streekziekenhuis werd verpleegd, zou volgens Surinaamse media overleden zijn aan de gevolgen van het virus.

Het aantal geregistreerde Surinaamse sterfgevallen door COVID-19 is daarmee gestegen naar zeven. De teller op de COVID-19 website is nog niet bijgewerkt. Vanmiddag is er een extra persconferentie van het COVID-19 managementteam.