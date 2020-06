Werknemer bedrijf laat deur open zodat ex-werknemer kluis kan stelen

Rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten hebben de 22-jarige Othiëno B. en 21-jarige Martin O. aangehouden, in verband met de diefstal van een kluis bij een bedrijf. Othiëno B. is werkzaam bij het bedrijf en liet een deur open zodat ex-werknemer Martin O. naar binnen kon glippen en de kluis kon stelen, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Op maandag 25 mei deed een ondernemer aangifte van het feit dat een kluis uit zijn bedrijf is weggedragen inhoudende geldbedragen in Surinaamse dollar, Amerikaanse dollar en Euro’s. Dat behalve de kluis met geld ook een laptop en andere spullen uit het bedrijf zijn weggenomen.

Uit het voorlopige politie onderzoek is naar voren gekomen, dat de ex-werknemer Martin O. kort voor sluitingstijd, stiekem het bedrijf binnen ging alwaar hij zich schuil hield. Nadat het bedrijf gesloten was en iedereen weg was kwam Martin tevoorschijn waarna hij onder andere de kluis met geld weg nam. De laakbare handelingen van Martin zijn door beveiligingscamera’s vastgelegd.

Tijdens het onderzoek kwam de werknemer Othiëno als medeplichtige in beeld. Hij gaf toe dat hij kort voor sluitingstijd opzettelijk een toegangsdeur tot het bedrijfsgebouw open liet staan en zodoende Martin in de gelegenheid stelde binnen te glippen ten einde de diefstal te plegen. Martin O. ontkent dat hij de diefstal gepleegd heeft.

Othiëno is op donderdag 28 mei aangehouden en Martin op zaterdag 13 juni. Beiden zijn door de politie in verzekering gesteld na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie. De buit is nog niet terug gevonden meldt de politie.