Eerste overlevingspakketten door bezorgde burgers uitgereikt aan behoeftigen

Dinsdag is Fernandes begonnen met de distributie van de noodpakketten, die zijn samengesteld na een inzamelingsactie door bezorgde burgers. Op de eerste dag zijn 160 gezinnen en 120 daklozen voorzien van eten. Zeven trucks van Fernandes hebben de pakketen bij de behoeftigen geleverd. Een groot deel van het geld, bijna 40.000 euro, is afgelopen dagen in Nederland opgehaald door comedian Roué Verveer.

“Het is verschrikkelijk wat ik heb gezien vandaag. Ik heb me altijd gerealiseerd dat ik het goed heb, maar heb er nooit bij stil gestaan hoe slecht mensen het hebben. Ik wist ook nooit dat er mensen in Suriname zijn, die helemaal niets te eten hebben” aldus Tessa Sendar, een van de initiatiefnemers van het project SU Lockdown Nowtu.

Samen met Cynthia Mc Leod, Jessie Doorson, Meredith Essed en Roué Verveer en steun van de Stichting People Helping People proberen ze een grote groep behoeftigen te helpen, zegt ze. In 80% van de gevallen gaat het om adressen waar alleenstaande moeders of oma’s wonen, die de zorg van de kinderen hebben. Ook veel mensen met een beperking die gewoonweg geen eten in huis hebben.

Mensen hebben het slecht want hun inkomen is vanaf maart weggevallen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die werkten als schoonmaaksters, in casino of hotels. Die zijn door de coronacrisis al een hele tijd dicht. Door de huidige total lockdown is het alleen maar erger geworden.

Het team wil iedereen bedanken voor het vertrouwen en de steun. Steeds meer bedrijven hebben toegezegd om een bijdrage te leveren. Tot nu toe is aan financiële middelen 41.000 euro en 45.000 SRD opgehaald. Het is de bedoeling dat er 250 pakketten drie keer in de week worden verspreid. Doneren kan nog steeds via:

In Suriname gaat het om Sgt. People Helping People

DSB – SRD 2641232

DSB – EUR 2641224

In NL tnv Cythia Mc Leod-Ferrier

NL22ABNA0578288265

Altijd in de omschrijving SU Lockdown Nowtu

Tessa Sendar heeft alles toegelicht in onderstaand filmpje:

