Bezorgde burgers regelen goedkope overlevingspakketten voor mensen in nood

Vier bezorgde burgers in Suriname hebben deze week de handen ineen geslagen en zijn een actie gestart om goedkope overlevingspakketten voor mensen in nood samen te stellen en te laten verspreiden. Het is met name bedoeld voor een grote groep mensen, die vanwege de COVID-19 situatie zonder inkomen zit en deze pakketten tegen een scherpe prijs kunnen kopen. Lees hieronder meer over dit initiatief ‘SU Lockdown Nowtu’ van Cynthia Mc Leod, Jessie Doorson, Meredith Essed en Tessa Sendar en steun de Stichting People Helping People:

Al enige tijd heeft de Covid-19 pandemie ook Suriname in haar greep. Vele burgers hebben sinds midden maart toen de eerste maatregelen zijn afgekondigd, minder of soms zelf helemaal geen inkomen. Vanaf maandag 8 juni 2020 zijn de Covid-19 maatregelen verscherpt en wordt deze groep alleen maar groter. Denk maar aan de mensen die een bestaan hebben in de grote informele sector in Suriname en die nu allemaal verplicht thuis zitten, zonder inkomen.

Hadden deze mensen niet aan de gevolgen moeten denken die een crisissituatie met zich mee kan brengen? Ja zeker, maar dat is een discussie die gevoerd moet worden nadat we uit deze situatie zijn gekomen. Is het de taak van de overheid om een potje te reserveren voor noodsituaties? Ook daar kan bevestigend op gereageerd worden, maar ook dat neemt niet weg dat er een grote groep in de samenleving is die NU dringend hulp nodig heeft.

Wat kunnen we met zijn allen doen om op onze eigen manier een steentje bij te dragen? Ja we weten dat de economische situatie in het land sowieso op velen een zware wissel trekt. Toch kan iedereen, op zijn/haar eigen bescheiden manier, ervoor zorgdragen dat we als Srananmans hier met z’n allen doorheenkomen. Ook onze diaspora zijn daarom van harte welkom te doneren!

We hebben enkele leveranciers bereid gevonden hun bijdrage te leveren aan dit project. Aan de hand van de donatiegelden zullen we de komende 3 weken pakketten samenstellen (tegen een scherpe prijs!!) bij Fernandes Express en bij enkele groenten- en fruitleveranciers die daarbij ook de distrubutie geheel gratis zullen verzorgen naar de adressen door ons aangeleverd.

Let wel mensen het gaat om overlevingspakketten en de mogelijkheden die we op dit moment hebben om anderen te helpen! Ook wij willen de regels van het Covid management team opvolgen en onszelf en onze familie beschermen!

De tijd waar we nu in leven bemoeilijkt het om een hele reportage te maken. Toch willen we niet dat u enige twijfels heeft aan dit project en u ervan verzekerd bent dat alles dat gedoneerd wordt bij de juiste mensen terecht komt. Dit project zal daarom uitgevoerd worden in samenwerking met stichting People Helping People (PHP). Veel van de mensen die geholpen zullen worden zullen uit het bestand van stichting PHP komen. Echter verliezen we niet uit het oog dat er nu ook een grote groep mensen is die vanwege de Covid-19 situatie zonder inkomen zit. Kent u zo iemand? Geeft u die persoon dan op via deze link.

Wilt u bijdragen? Dit is het rekeningnummer waarop u dat kunt doen met als omschrijving SU Lockdown Nowtu:

DSB SRD giro: 26.41.232 t.n.v. Stg. People Helping People

DS EUR giro: 26.41.224 t.n.v. Stg. People Helping People

ABN AMRO rekeningnummer: NL22ABNA0578288265 t.n.v. C. Mc Leod – Ferrier