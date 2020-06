Autodieven aangehouden bij poging gestolen auto te verkopen

Rechercheurs van Regio Paramaribo hebben twee mannen aangehouden op verdenking van inbraak en autodiefstal. Het gaat in deze om de 37-jarige Sandy A. en de 43-jarige Maikel A. Bij de aanhouding werden de rechercheurs ondersteund door collega’s van de Regio Bijstand Team Paramaribo(RBTP) meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

In de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 juni is ingebroken bij een woning in het politie ressort Geyersvlijt. Daarbij hebben de inbrekers de auto van de benadeelde gestolen. De autosleutel hadden zij in het huis weggenomen. Via de sociale media maakte de benadeelde bekend dat zijn auto gestolen was. Daarbij liet hij ook een foto van de auto zien.

Op donderdag 11 juni stapte de benadeelde, samen met een getuige, naar de politie waarbij de getuige aan de politie verklaarde dat iemand hem benaderd had om de gestolen auto te kopen. Volgens afspraak zou de autoverkoper de getuige op een afgesproken plek in de Meursweg ontmoeten. Rechercheurs en collega’s van RBTP beraamden een plan om de autoverkoper aan te houden en om de gestolen auto terug te vinden.

De verdachten Sandy en Maikel zaten in de gestolen auto in de Meursweg op de koper te wachten. Het gelukte de politieambtenaren om Sandy en Maikel aan te houden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn deze twee verdachten door de politie in verzekering gesteld. Sandy en Maikel zijn bekend bij de politie en bij de justitie meldt de politie.