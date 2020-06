Verveertjes halen meer dan 30.000 euro op voor corona hulp in Suriname

Roué Verveer en zijn gezin hebben in het afgelopen weekend meer dan 30.000 euro opgehaald, waarmee voedselpakketten in Suriname zullen worden gekocht. Dinsdag begint de levering van de eerste pakketten aan mensen die het momenteel zwaar hebben. Doneren kan nog steeds hier via gofundme.com.

In eerste instantie was de limiet gesteld op 20.000 euro maar dat werd na 1 dag al gehaald. Roué besloot dat bedrag te verhogen naar 40.000 euro en heeft binnen drie dagen al ruim 32.000 euro opgehaald.

“Wij zijn in Suriname een samenwerking aangegaan met ‘stichting People helping People’ in combinatie met de bezorgde burgers Tessa Sendar en Meredith Essed en hun team in Suriname. Zij hebben Fernandes Group bereid gevonden om de producten te leveren tegen inkoopprijs. De pakketten voor hun in te pakken en te leveren” aldus Roué op Instagram.

De in Suriname geboren en getogen comedian zal ook een deel van de opbrengst van komende comedyshows doneren aan dit doel. Ook zijn zoon Randy levert een bijdrage, hij verkoopt komend weekend bara’s en doneert de hele winst aan Suriname:

RANDY DEELT MET SU🇸🇷❤️ZATERDAG ALMERE 20 juniZONDAG ROTTERDAM 21 juni€2,50 PER STUK! (INCL chutney) VANAF 10 stuks bezorg ik!Bestellen tot uiterlijk vrijdag 19 juni tot 18.00 via 0681800469 📲Bezorgen op zaterdag & zondag 20 & 21 juni tussen 16.0-20.00 uur. Let’s help su❤️💪🏾🇸🇷 Posted by Randy Verveer on Monday, 15 June 2020