Surinaamse stichting Su4Su zamelt vanaf dit weekend ook geld in Nederland in

Vanaf dit weekend zamelt het SU4SU Covid-19 Support Fund in Suriname ook in Nederland geld in. Het Surinaamse Rode Kruis helpt hierbij en heeft in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis een giro rekening bij de ING bank geopend, om geld in te zamelen te weten: NL10 INGB 0000 1240 00 op naam van het Nederlandse Rode Kruis.

Het openen van een girorekening in Nederland is onderdeel van de wervingscampagne om de diaspora in Nederland te bereiken. Via die stichting is er al ruim één miljoen euro/usd en 2 miljoen srd ingezameld door particulieren en het Surinaamse bedrijfsleven. Dit geld is gebruikt om benodigdheden als mondkapjes, apparatuur en medicijnen te kopen.

SU4SU heeft deze week een lijst van items gepubliceerd, die zijn aangeschaft met de opgehaalde donaties. Een Boeing 787-10 Dreamliner van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) kwam vrijdagmiddag aan in Suriname, met een deel van de medische aankopen.

Inmiddels heeft Suriname Nederland officieel om hulp heeft gevraagd, bij de bestrijding van de corona-uitbraak in het land. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) gaat inventariseren welke hulp er precies nodig is. Dat heeft een woordvoerder van BuZa vrijdag aan het ANP bevestigd. De organisatie SU4SU zal betrokken worden bij de Nederlandse steun.