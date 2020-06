Suriname vraagt Nederland officieel om hulp bij bestrijding corona-uitbraak

De NOS meldt zojuist dat Suriname Nederland officieel om hulp heeft gevraagd, bij de bestrijding van de corona-uitbraak in het land. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) gaat inventariseren welke hulp er precies nodig is. Dat heeft een woordvoerder van BuZa vrijdag aan het ANP bevestigd.

Suriname noteerde vrijdag de derde corona dode tot nu toe. Het gaat om een man die niet in het ziekenhuis lag, maar thuis is overleden. Na zijn overlijden bleek uit een alsnog gemaakte swab, dat de man COVID-19 positief is.

Het aantal actieve corona gevallen in het land is de afgelopen week snel gestegen. Momenteel zijn er 175 positieve gevallen. Donderdag nam het aantal met 24 toe en vrijdag met 19.

De vrees bestaat dat als de situatie verslechtert, de medische sector in Suriname het niet aan kan. Sinds vrijdag heeft Su4Su ook in Nederland een campagne gelanceerd om donaties voor de medische sector in te zamelen:

De afgelopen 3 maanden heeft een team van vrijwilligers gewerkt aan SU4SU een COVID 19 support fonds. Voor Suriname omdat we heel veel hulp nodig hebben vraag ik nu ook jouw hulp. Deel deze film met zoveel mogelijk vrienden. En doneer. Dankjewel Jörgenhttps://www.foundeers.com/nl/deal/33/medisch-zorgmateriaal-t.w.v.-5-euro Posted by Jörgen Raymann on Friday, 12 June 2020