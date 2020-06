15 augustus UFC gevecht ‘Bigi Boi’ tegen Braziliaan Junior dos Santos

View this post on Instagram

šŸšØ #UFC252 it is! August 15th I am going to fight against the number 5 of the @ufc heavyweight division: Junior Dos Santos (@juniorcigano)! The fight card is headlined by the trilogy title fight between Daniel Cormier (@dc_mma) and Stipe Miocic (@stipemiocic). . . @ufc @michaelbabb01 @topnotchnl @noahsark @ramadaparamaribo @firstroundmgmt @americantopteam @optimalmmatraining @oxygen_resort_suriname #Paramaribo #Suriname #Heavyweight #MMA #UFC #UFCLasVegas #UFCApex #FightIsland #UFCFightIsland #JairzinhoRozenstruik #BigiBoy #TeamBigiBoy