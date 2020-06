Gerucht over mogelijke derde corona dode in Suriname

In Suriname gaat er sinds gisteren een gerucht rond, dat er een derde persoon in Suriname overleden zou zijn die besmet zou zijn met het gevreesde coronavirus. Dit gerucht ontstond donderdag, toen de officiële COVID-19 teller naar beneden werd bijgesteld met 1 persoon.

De Surinaamse nieuwssite Starnieuws meldde op dat moment dat iemand die is gestorven, positief getest zou zijn op COVID-19. De doodsoorzaak van deze persoon moet echter nog formeel vastgesteld worden, aldus Starnieuws.

Alleen wanneer de officiële doodsoorzaak bekend is, kan aangegeven worden of deze persoon daadwerkelijk door de gevolgen van COVID-19 om het leven is gekomen.

Starnieuws is niet het enige medium dat dit meldt. De Surinaamse nieuwssite SUN beweerde eerder vandaag dat zij harde informatie heeft vanuit medische kringen, dat het zou gaan om een manspersoon uit Paramaribo-Noord.

Volgens SUN zou er een zogenoemde swab zijn genomen van het lijk, waarbij de COVID-19 besmetting naar voren zou zijn gekomen. Of dit ook daadwerkelijk het geval is, zal vanmiddag blijken tijdens de persconferentie van de het Surinaamse COVID-19 managementteam.