Minowc wil elke leerling over de streep trekken

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) is in overleg met relevante actoren hoe het schooljaar in Suriname adequaat af te ronden. Het is geenszins de bedoeling dat leerlingen zonder beoordeeld te worden, doorstromen. Echter wil het ministerie ook elke leerling over de streep trekken. “No child left behind, geen enkel kind mag achterblijven,” legde onderwijsdirecteur Natasia Bennanon uit tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie op vrijdag 12 juni.

Volgens de onderwijsdirecteur was in eerste instantie aangegeven dat leerlingen zouden doorstromen op basis van toets resultaten. Er was echter verwarring ontstaan omdat de indruk was gewekt dat kinderen zonder te worden beoordeeld zouden kunnen doorstromen. Echter, om te kunnen doorstromen, moeten de leerlingen beoordeeld worden en dat kan alleen door de toets af te nemen. De leerlingen moeten uiteindelijk een cijfer hebben dat bepalend kan zijn of het kind doorgaat.

Voor de lage leerjaren zullen de resultaten van het eerste en tweede kwartaal meegenomen worden. “Daarom is het belangrijk dat afstandsonderwijs nog doorgaat”, benadrukte de Surinaamse onderwijsdirecteur. Ze meent dat de participatie aan het afstandsonderwijs zeker voor de kinderen die minder gepresteerd hebben, een heel belangrijke rol zal spelen. Aangegeven wordt dat leerlingen die voldoen aan de voorwaarden uiteraard over gaan. Echter wil het ministerie ook de leerlingen die het minder goed hebben gedaan over de streep trekken. “Geen enkel kind mag achterblijven. No child left behind,” zei de onderwijsdirecteur. Er zijn reeds modaliteiten, die per niveau zullen verschillen van wat de aanpak van het ministerie zal zijn voor de individuele gevallen.

Het ministerie is er al uit voor wat betreft de lagere leerjaren op alle niveaus, te weten GLO, VOJ en VOS. Bij deze groep kan de leerstof die gemist is of niet genoeg aan de orde is geweest overgeheveld en uitgesmeerd worden naar en over het jaar daarop.