Lijst van eerste medische aankopen gedaan uit SU4SU Covid-19 Support Fund

Het SU4SU Covid-19 Support Fund heeft vandaag een lijst van items gepubliceerd, die zijn aangeschaft met opgehaalde donaties. Het gaat daarbij om ondermeer medisch apparatuur voor diagnostiek en beademing, test kits en beschermende middelen nodig voor de strijd tegen het coronavirus in Suriname.

In totaal is tot nu ruim USD 512.000, EUR 275.000 en SRD 36.000 uitgegeven aan benodigde zaken, blijkt uit het overzicht van de aankopen dat onderaan dit bericht is toegevoegd. Er zijn zaken als mobiele beademingsapparaten tot aan beademingsmaskers aangeschaft.

“We zijn met SU4SU begonnen met inzamelen van geld in een periode waarin de hele wereld op zijn kop stond en wij het in Suriname redelijk onder controle hadden. Sterker nog, een paar weken lang waren we een van de weinige landen in de wereld met nul besmettingen.

Omdat we ruim twee maanden geleden begonnen zijn, hebben we tijd gewonnen. Het zoeken naar PPE (personal protective equipment) en andere benodigdheden kost tijd en een levertijd van twee maanden is niet uitzonderlijk. We hebben dus niet stilgezeten en onze eigen verantwoordelijkheid genomen om datgene te doen wat we konden”, aldus de organisatie in een verklaring.

“Maar nu hebben we wat meer hulp nodig. Er zijn niet alleen veel besmettingen, er is in Suriname momenteel ook sprake van community spread. Dat betekent dat we geen idee hebben hoeveel mensen er nu besmet zijn. En hoeveel mensen er zorg nodig zullen hebben. Daarom gaan we door. SU4SU, Surinamers voor Surinamers… we hebben iedereen nodig!” roept SU4SU op!

Het beheer en de controle van de in het fonds ondergebrachte middelen, ligt bij de VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven). Elke maand wordt er aan alle partijen gerapporteerd waar de gelden voor gebruikt zijn. Een extra controle wordt uitgevoerd door het accountantskantoor Lakhisaran & Partners N.V.

Hier een overzicht van de aankopen tot nu: