Guyanese media: ‘PPP/C wint verkiezingen in Guyana na hertelling’

In Guyana lijkt het resultaat van de hertelling van de in maart gehouden verkiezingen in het voordeel van de PPP/C te zijn gevallen. Dat melden diverse Guyanese media. Het resultaat is nog niet officieel bekend gemaakt, maar de PPP/C zou met ruim 13.000 stemmen meer haar rivaal de APNU/AFC van de zittende president David Granger hebben verslagen.

Daags na de verkiezingen claimde Granger de overwinning. De PPP/C van Bharrat Jagdeo en presidentskandidaat Irfaan Ali plaatste toen vraagtekens bij de telling van Region 4. Zij twijfelden aan de geloofwaardigheid van de resultaten die door de Guyanese verkiezingscommissie GECOM waren vrijgegeven.

Ook afgevaardigden van de VS, het VK, Canada en de Europese Unie gaven aan dat de volledige telling van de verkiezingsresultaten van Regio 4 niet was voltooid.

Na veel gedoe stemde de voorzitter van GECOM in met een hertelling van alle stemmen, die was voorgesteld door Granger en goedgekeurd door de leider van de oppositie, Jagdeo. Dit na interventie van verschillende Caricom-leiders.

Granger heeft aangegeven dat hij zich nog niet gewonnen geeft en heeft de bevolking van het buurland van Suriname opgeroepen, om te wachten op de officiële uitslag van de GECOM.