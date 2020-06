VIDEO: EO-programma ‘Ook Hier’ gaat over ervaringen van racisme in Nederland

Sinds afgelopen maandag is het programma ‘Ook Hier’ te zien op NPO 2. Het programma waarin ervaringen van Nederlanders met racisme te zien zijn maakt veel reacties los. De actualiteit, urgentie en die reacties zijn voor de EO en NPO om ook volgende week elke werkdag een aflevering uit te zenden. Op sociale media worden via #ookhier ook ervaringen gedeeld.

In het programma laat presentator Dwight van van de Vijver ervaringen horen van Nederlanders die te maken krijgen met racisme. Zoals die van Marcello, die als scheidsrechter op het voetbalveld keer op keer te maken krijgt met racisme. Jurist en schrijver Murat Isik werd in zijn klas steevast schoonmaker genoemd.

‘Échte gesprekken’

EO-directeur Arjan Lock is blij met de verlenging: “Als EO zijn we overtuigd van Gods liefde voor iedereen. Deze missie is wat gelovigen met elkaar verbindt. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat we als Evangelische Omroep heel divers zijn en zowel mensen vertegenwoordigen die geraakt zijn door racisme en discriminatie als mensen die er bewust of onbewust aan hebben bijgedragen. De verhalen in ‘Ook Hier zijn vaak pijnlijk en doen ons misschien ongemakkelijk voelen. We hopen dat dit programma mensen aanzet om ook zelf in de spiegel te kijken en hen moed geeft om het échte gesprek met elkaar aan te gaan.”

‘Relevant en menselijk’

Voor Frans Klein, directeur video NPO laat ‘Ook Hier’ de meerwaarde van de publieke omroep zien: “In het EO-programma ‘Ook Hier’ krijgt racisme een gezicht door echte mensen te laten zien die hun ervaringen met dit onderwerp op hun eigen manier en met hun eigen woorden delen en zo een nieuw licht op de op dit moment gaande discussie schijnen. ‘Ook Hier’ is daarmee een uitstekend voorbeeld van hoe de Nederlandse publieke omroep in staat is om een maatschappelijk urgent thema als racisme op een relevante én menselijke manier weer te geven en inzichtelijk te maken.”