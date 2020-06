Verveertjes halen geld op voor mensen in Su die getroffen zijn door coronacrisis

De Surinaams-Nederlandse comedian Roué Verveer is vandaag gestart met deze fundraisingsactie die bedoeld is om gezinnen in Suriname, die gebukt gaan onder de coronacrisis, te steunen. Het is een van de acties die hij en z’n gezin bedacht hebben onder de naam ‘De Verveertjes voor Su❤️’.

Op dit moment is de situatie van heel veel mensen in Suriname zorgelijk te noemen. Voor de Coronacrisis hadden heel veel gezinnen het al moeilijk, maar door de crisis is het alleen maar erger geworden. Suriname kent een hele grote informele sector. De mensen in die sector zijn sinds maart hun inkomen kwijt en nu zit het land sinds een paar dagen in een totale lockdown.

Duizenden gezinnen moeten nu maar kijken hoe ze elke dag eten op tafel krijgen. Een paar particulieren (dus niet de regering!) hebben de handen in één geslagen en hebben een paar lokale bedrijven bereid gevonden om pakketten te maken en bij die gezinnen te bezorgen. Er zijn ook sponsoren die groente en fruit toevoegen. Daar is geld voor nodig. Voor €20 krijgt een gezin een goedgevuld pakket waar het minimaal 2 weken mee kan doen.

“Aangezien ik midden in een verhuizing zit heb ik niet de tijd om een hele grote campagne op te zetten. Samen met mijn gezin hebben we het idee bedacht ‘De Verveertjes voor Su❤️’ We gaan de komende maanden acties doen om geld op te halen. Zo gaat mijn zoon Randy bara’s verkopen waarbij de volledige winst naar Su gaat” aldus Roué.

“De komende periode heb ik een aantal optredens staan waarvan ik bij allemaal mijn gage ga delen met Su. Vandaar de naam ‘Deel met Su’. Maar om snel te handelen ben ik een ‘Gofundme’ actie gestart waardoor iedereen een bijdrage kan doen.

Ik heb de eerste donatie al gedaan en een paar bevriende profvoetballers gaan dat snel ook doen. Jij kan ook helpen. Ik wil zo snel mogelijk zoveel mogelijk ophalen zodat we zoveel mogelijk gezinnen kunnen helpen🙏🏽 Klik op deze link en ‘Deel met Suriname’❤️🙏🏽”