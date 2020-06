Uit Guyanese gevangenis ontsnapte moordenaar in Suriname aangehouden

Een 25-jarige Guyanese man, die vorige week door de politie in Nickerie werd aangehouden na een woningroof, blijkt een ontsnapte veroordeelde Guyanese moordenaar te zijn. Het gaat om de 25-jarige Paul Goriah, die in juli 2017 uit de Lusignan Prison in Georgetown ontsnapte.

De man werd samen met twee andere Guyanezen in Suriname aangehouden, nadat zij op woensdag 27 mei gepoogd hadden een familie te beroven in het district Nickerie. Bij zijn aanhouding gaf Goriah de valse naam Kevin Smit op.

De autoriteiten kwamen er daarna achter dat het in werkelijkheid gaat om Paul Goriah. Hij wordt al bijna drie jaar door de Guyanese politie gezocht, nadat hij uit de gevangenis vluchtte. Daar zat hij vast voor moord.