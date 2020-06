Kolonel Jerry Slijngard positief getest op coronavirus

Kolonel Jerry Slijngard, coördinator van het NCCR en lid van het COVID-19 managementteam in Suriname, is positief getest op het coronavirus. Dat meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) op haar website.

Overste Daniëlle Veira, coördinator van het managementteam, bevestigd tegenover de krant de coronabesmetting van Slijngard. De kolonel is inmiddels afgezonderd in quarantaine en zijn situatie is stabiel.

Het aantal positief geteste mensen in Suriname is tot en met dit moment 168. Er zijn nu 157 actieve cases. 9 personen zijn genezen en 2 personen zijn overleden. 241 personen zijn in quarantaine.