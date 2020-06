Guyanezen in Suriname aangehouden voor diefstal middels geweldpleging

De recherche van Politie Regio West heeft op donderdag 4 juni drie verdachten met de Guyanese nationaliteit aangehouden en in verzekering gesteld na overleg met het Openbaar Ministerie. De drie mannen worden ervan verdacht dat zij op woensdag 27 mei van dit jaar gepoogd hebben een familie te beroven in het district Nickerie meldt het Korps Politie Suriname.

Terwijl een van de huisbewoners in de keuken bezig was werd zij plotseling overvallen door een man. De man was het huis binnen gestapt via de openstaande keukendeur. Hij was gewapend met een hamer en sloeg zijn slachtoffer daarmee op haar hoofd. Het slachtoffer begon te gillen met het gevolg dat haar huisgenoten haar te hulp schoten.

De crimineel met de hamer vluchtte weg samen met nog een andere man die hoogstwaarschijnlijk zijn kompaan was. Op donderdag 4 juni zijn de 21-jarige Krisshaun D. en Kevin S. (25) aangehouden en op vrijdag 5 juni is Gordon L (54) aangehouden door rechercheurs van de afdeling Recherche Politie Regio West.

Ondertussen hebben zowel Krisshaun, D. als Kevin, S. een volmondige bekentenis afgelegd bij de politie. Gordon, L. is inmiddels in vrijheid gesteld. Volgens de politie wordt de verdachte Kevin gezocht door de Guyanese politie op verdenking van moord. Hij moet zijn ontvlucht uit een strafinrichting in Guyana, aldus de politie.