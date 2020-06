President Bouterse roept op uitslag te erkennen en is bezig met overdracht

De Surinaamse president Desi Bouterse heeft donderdag voor het eerst in het openbaar gereageerd op de uitslag van de verkiezingen in Suriname, van 25 mei jongstleden. In onderstaande video van het Nationaal Informatie Instituut zegt hij dat het volk heeft gesproken en dat hij heeft opgeroepen te erkennen en toe te geven wat het volk wil.

“Er zullen winnaars zijn, er zullen verliezers zijn maar uiteindelijk wanneer het volk gesproken heeft moeten wij ons hoofd buigen” aldus Bouterse, die zegt druk bezig te zijn met de overdracht aan de nieuwe regering van Suriname.

Zijn partij, de Nationale Democratische Partij (NDP), is de grote verliezer van de onlangs gehouden verkiezingen. De NDP verloor fors en ging van 26 zetels naar 16 zetels. Ook Bouterse verloor flink; hij ging bijna 50% in stemmen achteruit vergeleken met de vorige verkiezingen. Daarnaast haalden VHP’ers Chan Santokhi en Krishna Mathoera elk meer stemmen binnen dan Bouterse.

De huidige president wacht op de officiƫle uitslag van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) om de mensen te feliciteren. Hij zegt de eerste te zullen zijn die zijn telefoon zal pakken, om de winnaars te feliciteren wanneer het OKB de verkiezingen bindend verklaard.

Het vraaggesprek met Bouterse: