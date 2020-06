‘KPS heeft geen bevoegdheid om geldboetes of hechtenis inzake COVID-19 op te leggen’

Het Korps Politie Suriname heeft gisteren veel tongen los gemaakt met een mededeling dat overtreders van de verscherpte COVID-19 maatregelen een gevangenisstraf van 6 maanden of een boete van SRD 25.000 riskeren. Volgens jurist Antoon Karg zijn de sancties in dit geval echter niet rechtmatig, omdat er geen Presidentieel Besluit hierover is.

“Zo lang er geen Presidentieel Besluit komt, waarin is vastgesteld welke maatregelen gericht op welke speifieke dreiging onder welke voorwaarden en omstandigheden gedragingen verplicht stelt of juist verbiedt, is er geen bevoegdheid om geldboetes of hechtenis op te leggen” aldus Karg.

Sancties opgelegd zonder vastlegging van al die elementen bij Presidentieel Besluit zijn onrechtmatig en vernietigbaar, aldus Karg. Hij verwijst daarvoor naar artikel 4, 5 en 9 van de Wet Uitzonderingstoestand COVID-19.

De bevoegdheid tot individuele controles zoals uitgevoerd, behoort bovendien, bij een verdenking van strafbare gedragingen en is geen algemene politie of militaire bevoegdheid zegt de Surinaamse jurist.