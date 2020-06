VIDEO: Omstanders blussen beginnende autobrand na verkeersongeval

Een hachelijk moment gisteren in het verkeer in Suriname. Een man legde in onderstaand filmpje vast hoe een aantal omstanders een beginnende autobrand wisten te blussen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit gebeurde na een eenzijdig verkeersongeval in een zijstraat van de Indira Gandhiweg.

Een automobilist raakte door nog onbekende oorzaak met zijn voertuig van de weg en belandde in de goot. Kort daarna ontstond er brand aan de rechterkant vlakbij de motor. In het filmpje is te zien hoe de omstanders proberen de man eruit te krijgen. Het lukt hen de brand te blussen; eerst met een emmer water en daarna met een brandblusser.

De bestuurder werd uiteindelijk door de brandweer uit de auto gehaald en werd lichtgewond door een ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. De Surinaamse politie was snel ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.

Het is niet bekend wie de beelden heeft gemaakt. Deze werden massaal gedeeld via WhatsApp. Bekijk het filmpje hier: