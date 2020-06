VIDEO: Politie controles vanwege verscherpte COVID-19 maatregelen

De politie in Suriname heeft vandaag op grote schaal controles uitgevoerd in de hoofdstad van Suriname, vanwege de verscherpte COVID-19 maatregelen. Mensen die de regels overtreden kunnen zes maanden gevangenisstraf krijgen of een boete van SRD 25.000.

Zoals bekend mogen mensen alleen op basis van de eerste letter van hun familienaam een specifieke dag de straat op. Vandaag (dinsdag) mochtenpersonen wiens familienaam begint met de letters F, G, H, I, J de straat op.

Van verkeersgebruikers werden de ID-kaarten en namen gecontroleerd, zoals op deze foto van ABC te zien is. Hoofd-inspecteur en woordvoerder Naarden van de Surinaamse politie zei tegen ABC dat er dinsdag coulant is opgetreden, maar dat er in het vervolg sancties volgen bij overtreding van de COVID-19 maatregelen.

ABC verslaggever Sam Blankendal sprak enkele burgers over de maatregelen. Bekijk de reportage hier: