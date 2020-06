Nieuwe parlementariërs mogelijk op 29 juni beëdigd

Tijdens een vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) in Suriname op maandag 29 juni, zullen de nieuwe parlementariërs beëdigd en geïnstalleerd worden. Dat verneemt ABC Nieuws Online uit betrouwbare bronnen.

De Surinaamse parlementsverkiezingen van 2020 werden gehouden op 25 mei jl. Er werd gestemd voor de 51 zetels in DNA en de zetels in de 62 ressortraden. DNA of, indien nodig, de Verenigde Volksvergadering kiest daarna de president en vicepresident van Suriname.

Dinsdag zei Jennifer van Dijk-Silos voorzitter van het Surinaamse Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) dat het proces te lang duurt. In het programma ‘Suriname Kiest’ op ABC-TV zei ze dat ze hoopt dat de nieuwe parlementariërs binnen drie dagen toe te laten.

Dit zou sneller zijn dan de twee weken die hiervoor gebruikelijk zijn, aldus Van Dijk-Silos tegen ABC.

Ondertussen is de nieuwe coalitie bestaande uit VHP, ABOP, NPS en PL op dinsdag 9 juni gestart met de eerste consultaties met diverse maatschappelijke organisaties in Suriname: