‘Mogelijk totale lockdown in Suriname’

Suriname krijgt vanaf woensdag mogelijk een totale lockdown. Dat schrijft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws zojuist. Volgens de site is er dinsdag een spoedvergadering gehouden door een commissie van het Surinaams parlement, onder leiding van voorzitter Jennifer Geerlings-Simons.

De totale lockdown komt nadat het aantal corona besmettingen in Suriname blijft stijgen. Vandaag zijn nog 10 personen positief getest op het coronavirus in Suriname. Het aantal actieve cases is hierdoor gestegen naar 44. Het aantal positief geteste mensen in Suriname is tot en met dit moment 54.

Volgens Starnieuws zullen er later op de avond formele mededelingen worden gedaan.