Aantal actieve coronabesmettingen in Suriname gestegen naar 43

Vandaag zijn nog 9 personen positief getest op het coronavirus in Suriname. Het aantal actieve cases is hierdoor gestegen naar 43. Het aantal positief geteste mensen in Suriname is tot en met dit moment 53. 9 personen zijn genezen en 1 persoon is overleden.

In Suriname blijft de officiële covid-19 teller de afgelopen dagen stijgen. Er is momenteel sprake van een explosieve groei van het aantal coronabesmettingen.