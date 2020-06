Braziliaanse bende schiet goudzoeker dood en steelt hoeveelheid ruw goud

De man die gisteren om het leven kwam bij een roofoverval in Suriname, is een goudzoeker. Dat heeft het Korps Politie Suriname (KPS) zojuist bekend gemaakt. De man werd doodgeschoten toen een gewapende roversbende een groep goudzoekers overviel, op een goudconcessie te Mamainie in Brokopondo.

Uit voorlopige informatie is gebleken dat de bende bestaat uit drie mannen van vermoedelijk Braziliaanse afkomst. Tijdens de beroving op dinsdagmiddag 2 juni is de goudzoeker dood geschoten. De bende heeft bij de roofoverval een hoeveelheid ruw goud buit gemaakt.

Het ontzielde lichaam van de goudzoeker is door de politie in beslag genomen in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie. Nadere informatie volgt meldt KPS vandaag.