Districtscommissaris Humphrey Jeroe ook besmet met coronavirus

Districtscommissaris Humphrey Jeroe van Boven-Suriname in het district Sipaliwini is ook besmet met het coronavirus. Hij is één van de 34 actieve cases in Suriname, meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.

Afgelopen weekend is ook districtscommissaris Yvonne Pinas van Boven-Saramacca positief getest op Covid-19. Volgens Starnieuws is ook een lid van het Onafhankelijk Kiesbureau besmet met het coronavirus. Hij was belast met toezicht op het hoofdstembureau Sipaliwini, gevestigd in Paramaribo.

In Suriname blijft de officiële covid-19 teller de afgelopen dagen stijgen. Er is momenteel sprake van een explosieve groei van het aantal coronabesmettingen.

Zondag stond de teller rond 19.00u nog op 5 actieve cases en totaal 15 positief geteste corona gevallen. 24 uur later op maandag rond 19.00u is de teller gesprongen naar 34 actieve cases en 44 positief getest.