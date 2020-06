Capaciteit medische zorg in Suriname behoorlijk onder druk

Gelet op de forse toename van het aantal Covid-19 positieve gevallen in Suriname kan worden aangenomen dat de capaciteit van de medische zorg behoorlijk onder druk is komen te staan. Er worden nog meer testen uitgevoerd waarvan de resultaten spoedig met de samenleving gedeeld worden. Nu er sprake is van community spreading, wordt de Surinaamse samenleving wederom gevraagd vast te houden aan de officiële kanalen als het gaat om nieuws rond de Covid-19 aanpak in Suriname.

In Suriname blijft de officiële covid-19 teller de afgelopen dagen stijgen. Er is momenteel sprake van een explosieve groei van het aantal coronabesmettingen. Zondag stond de teller rond 19.00u nog op 5 actieve cases en totaal 15 positief geteste corona gevallen. 24 uur later op maandag rond 19.00u is de teller gesprongen naar 34 actieve cases en 44 positief getest.

In het St. Vincentius Ziekenhuis zijn casus 12 tot en met 16 ondergebracht. Acht personen die later positief zijn getest, zijn opgenomen in het Wanica Ziekenhuis. Waar de overigen zijn opgenomen is nog onduidelijk. “Behalve de capaciteit staan ook de human resources en de verbruiksartikelen onder druk”, zei Volksgezondheid directeur Cleopatra Jessurun tijdens de laatste persconferentie van het Nationaal Covid-19 Managementteam.

Speciaal voor Covid-19 patiënten zijn er 45 behandel apparaten klaargezet met een mogelijkheid tot uitbreiding naar 69. Echter is het grootste probleem naast het verbruiksmateriaal, de human resources. De directeur is elke vorm van donatie richting de medische zorg zeer erkentelijk. Volksgezond bevindt zich nu in een fase waar de sneltesten worden geëvalueerd en gevalideerd. Met de bevestigde gevallen van lokale besmetting is de Covid-status in Suriname op rood wat betekent dat er sprake is van lokale besmetting.