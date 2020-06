Explosieve groei aantal coronabesmettingen in Suriname

In Suriname blijft de officiële covid-19 teller stijgen. Er is momenteel sprake van een explosieve groei van het aantal coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur. Zondag stond de teller rond 19.00u nog op 5 actieve cases en totaal 15 positief geteste corona gevallen. 24 uur later op maandag rond 19.00u stond de teller op 34 actieve cases en 44 positief getest.

In een tv-toespraak maandagavond zei de Surinaasme president Desi Bouterse dat waarvoor de autoriteiten waarschuwden, nu lijkt te gebeuren. “Terwijl wij ons allen opmaakten voor de formele uitslag van de verkiezingen worden wij geconfronteerd met nieuwe gevallen van Covid-19”, aldus het staatshoofd.

De teller zondagavond om 19.00u

De overheid heeft besloten de versoepeling van de maatregelen terug te draaien. Zo geldt het uitgaansverbod en avondklok vanaf 2 juni tussen 18.00 uur en 06.00 uur. De afgelopen weken ging het om 23.00 uur in. Ook wordt het maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen teruggebracht naar vijf: