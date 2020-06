Man die cocaïne in kleding wilde posten aangehouden

De Surinaamse politie heeft een 23-jarige man aangehouden, die probeerde cocaïne in kleding naar het buitenland te posten. De verdachte genaamd Arnold K., is op dinsdag 19 mei door de Narcotica Brigade aangehouden en opgesloten voor overtreding van de Wet verdovende Middelen.

Volgens het Korps Politie Suriname heeft Arnold in de maand september van het vorig jaar een doos ter verzending aangeboden bij een postbedrijf in Suriname. Tijdens controle stuitte de douane recherche op 153 gram cocaïne, die in kledingstukken was gewikkeld.

De drugs met een straatwaarde in Europa van circa 7.000 euro, zijn in beslag genomen en voor verder onderzoek overgedragen aan de Narcotica Brigade, meldt de politie.