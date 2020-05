PAHO schenkt 15 tablets voor Malaria Programma

De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft ten behoeve van het Malaria Programma 15 tablets gedoneerd op 28 mei. Iedere tablet is voorzien van een Telesur simkaart en een dataplan voor vier maanden. Het Malaria Programma Suriname van het ministerie van Volksgezondheid is een programma voor de eliminatie van malaria.

Het Malaria Programma zal een pilotfase ingaan. Met behulp het District Health Information System software die op de tablets wordt geïnstalleerd, zullen de patiëntgegevens op locatie digitaal ingevoerd. Deze patiëntgegevens zullen tevens rechtstreeks op hetzelfde moment digitaal geprogrammeerd staan op het hoofdkantoor van het Malaria Programma in Paramaribo. Indien er dus een malaria casus is, kan er snel een reactie gepland en uitgevoerd worden. De overdracht vond plaats tussen de PAHO/WHO representative, Dr. Karen Lewis-Bell en de coördinator van het Malaria Programma, Dr. Hélène Hiwat.

“Ik waardeer de ondersteuning dat PAHO/WHO biedt aan het Malaria Programma” aldus de coördinator van het Malaria Programma Hélène Hiwat. Zij ziet deze ondersteuning als een investering die PAHO/WHO biedt voor het elimineren van malaria. Hiwat is van mening dat met dit project uitbraken van malaria voorkomen kunnen worden. De Surinaamse coördinator gaf tot slot aan dat zij rekenen op de technische ondersteuning die PAHO zal bieden tijdens dit project. De pilot zal uitgevoerd worden in samenwerking met de PAHO, maar ook met partners zoals het Mungra Medisch Centrum, het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg en de Medische Zending. De pilot gaat in de maand juni van start.

“Suriname is een van de landen die werkt aan het elimineren van malaria. Wij hopen dat wij Suriname op de lijst komt van landen die Malaria geëlimineerd hebben in 2025″, aldus de PAHO/WHO representative Dr. Karen Lewis-Bell. Zij is de mening toegedaan dat Suriname tot zover een goede bijdrage geleverd heeft bij elimineren van malaria.

Tot slot sprak mevrouw Lewis de hoop uit dat de tablets goed gebruikt zullen worden bij het Malaria Programma zodat de locaties van de patiënten vroegtijdig geïdentificeerd en gefaciliteerd worden.