Man mishandelt partner om foto met andere man in mobiel

In Suriname heeft een man zijn partner eerder deze week in Paramaribo ernstig mishandeld om een foto van haar en een andere man in haar mobiel.

De vrouw verklaarde bij de politie dat haar partner middernacht thuis kwam. Op een bepaald moment was zij bezig met haar mobiel. De man zag daarbij dat zij op een foto met een andere man stond. Naar zeggen van de vrouw ontstond er toen een woordenwisseling omdat de man haar begon te beschuldigen dat ze uitloopt.

Op een gegeven moment werd de man agressief en begon hij zijn partner te slaan en schoppen. De vrouw deed aangifte tegen hem waarna hij is aangehouden door de politie. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.

Volgens de vrouw is zij vaker mishandeld door haar partner, maar heeft nooit aangifte gedaan. Deze week was zij moe dat de man haar zomaar mishandelde en besloot daarom om wel aangifte te doen.