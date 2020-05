President Bouterse informeert Caraïbische autoriteiten over verkiezingen

President Desi Bouterse heeft in een telefonisch onderhoud Secretaris-Generaal van de CARICOM, Irwin LaRocque en de Premier van Barbados, Mia Amor Mottley, in haar hoedanigheid als Voorzitter van deze regionale organisatie, geïnformeerd over het verloop van de verkiezingen in Suriname, die op maandag 25 mei zijn gehouden. Dit onderhoud was op vrijdag 29 mei.

Bij die gelegenheid heeft het Surinaamse staatshoofd dank en waardering uitgesproken namens de regering en het volk van Suriname voor het besluit om een electorale waarnemersmissie, te midden van de wereldwijde uitdagingen in het kader van de Covid-19 pandemie af te vaardigen. Daarbij is benadrukt het versterken van regionale solidariteit en samenwerking. Voorts is president Bouterse kort ingegaan op de diverse processen die volgen na het bindend verklaren van de resultaten van de verkiezingen.

Beide CARICOM-hoogwaardigheidsbekleders hebben aangegeven dat het van belang is dat de landen in de regio elkaar blijven ondersteunen in hun democratische processen. De president heeft gevraagd dat de CARICOM-waarnemers langer in Suriname verblijven ter waarborging van de Integriteit en objectiviteit van het verkiezingsproces in Suriname.

Het valt te benadrukken dat de president heeft aangehaald dat de verkiezingen veelal vlot en transparant zijn verlopen. Ten laatste is ook benadrukt dat het verkiezingsproces in Suriname verschilt met de rest van de Caraïbische regio.