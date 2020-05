Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is vanmiddag ingegaan op de chaos die eerder op de dag ontstond bij NIS. In bovenstaande video geeft ze aan wat er volgens haar aan de hand was.

Inmiddels lijkt er een persstilte te zijn rondom de uitslag van de verkiezingen. Geen enkel televisiestation is live in Suriname waardoor de bevolking geen informatie heeft. Ook heeft Biza geen publieke website waar de tellingen gevolgd kunnen worden.