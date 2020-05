56-jarige gaat de bak in vanwege poging smokkel 58 gram cocaïne

Je bent boven de 50 en je neemt het risico de gevangenis in te gaan voor het smokkelen van een paar gram drugs? De 56-jarige Johan N. nam dit risico deze maand. Hij werd op donderdag 14 mei door rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade op zijn woonadres te Ephraimzegen in de kraag gevat, meldt het Korps politie Suriname.

Deze man heeft op woensdag 29 januari van dit lopend jaar een doos ter verzending aangeboden bij een postbedrijf in Suriname. Tijdens controle ontdekte de douane recherche 58 gram cocaïne in de doos. De douane recherche droeg vervolgens de in beslag genomen doos en drug over aan de Narcotica Brigade.

Johan N. is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld meldt de politie. De man mag nu een gevangenisstraf uit gaan zitten voor drugs met een straatwaarde in Europa van nog geen 3.000 euro.