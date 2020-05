Aanhangers politieke partijen blijven overnachten in NIS na stopzetten telling

Het afronden van de verkiezingsuitslag van Paramaribo in Anthony Nesty Sporthal (NIS), is dinsdagmiddag stopgezet. De vermoeidheid heeft toegeslagen bij de medewerkers, beweerde districtscommissaris Nerkus eerder vanmiddag. Het werk wordt woensdagochtend weer opgepakt. Aanhangers van diverse politieke partijen zullen overnachten in het NIS gebouw.

Ze willen er zeker van zijn dat er niet gerommeld wordt met de aangeleverde ingevulde stembiljetten en stemkits van alle stembureaus van kiesdistrict 1 (Paramaribo). Deze zijn midden in de hal geplaatst en afgeschermd middels dranghekken en linten, zoals op de foto te zien is.

Volgens Nerkus wordt er in de hal gebruikt gemaakt van cameras en drones zijn en alles wordt gefilmd, waardoor er geen ruimte is voor andere handelingen. Hij stelt de gemeenschap gerust dat er niets verkeerd wordt gedaan en verzekert dat de stembureauvoorzitter naar eer en geweten hun werk hebben gedaan.

Het Anti-fraude Platform van de oppositiepartijen dat de zaken op de voet volgt vindt het ongehoord dat de processen worden gestopt. De zorg is vooral dat er volgens voornoemd platform geen garantie is dat in de tussen liggende periode geen onregelmatigheden zullen plaatsvinden.

Eerder op de dag was er sprake van enorme chaos in NIS. Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is vanmiddag hierop ingegaan: