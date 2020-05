183 kiesgerechtigden in quarantaine konden gewoon stemmen

Dit was het speciale stembureau dat maandag ingericht werd voor de 183 kiesgerechtigden, die momenteel in Suriname in quarantaine zitten. Het stembureau met stembureaunummer 650 werd ondergebracht bij het Zorghotel aan de Anton Dragtenweg.

Deze personen vormen een potentieel gevaar voor de samenleving, omdat het tot en met de dag der stemming niet mogelijk is om voor de kiesgerechtigden in quarantaine vast te stellen of ze daadwerkelijk besmet zijn met het COVID-19-virus.

Het sturen van deze groep naar haar oorspronkelijke stembureaus, zou andere kiesgerechtigden ervan kunnen weerhouden om te gaan stemmen. Daarom werd besloten om dit bijzonder stembureau (foto) in te stellen voor de kiezers in quarantaine.

Alle personen in quarantaine werden naar het stembureau gebracht door het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR).