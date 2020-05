Dief met 14 vonnissen op zijn naam weer gepakt door camerabeelden

De politie in Suriname heeft vorige week een 49-jarige dief aangehouden die al veertien vonnissen op zijn naam heeft staan. De man Steven F. heeft op vrijdag 15 mei twee gekooide zangvogels en een race fiets van het merk Gazelle gestolen in de Ricanaustraat. Op camerabeelden is te zien hoe Steven de gekooide zangvogels en de fiets steelt.

Hij maakte zich op zaterdag 16 mei wederom schuldig aan diefstal en stal elektriciteitskabels uit een in aanbouw zijnde woning in de Bella Donnastraat. Tijdens het plegen van deze diefstal werd hij op heterdaad betrapt door buurtbewoners. Steven werd aangehouden en overgedragen aan de politie van het bureau Munder.

De notoire dief ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan diefstal op het woonadres in Ricanaustraat en weigert om naar de camerabeelden te kijken waarop zijn criminele handelingen te zien zijn. De politie doet er alles aan om de gestolen zangvogels en race fiets terug te vinden.



Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij door de politie in verzekering gesteld. Men mag informatie met betrekking tot de gestolen vogels en fiets doorspelen aan de politie van het bureau Munder aldus de politie.