VHP pakt 2 zetels in Saramacca, NDP 1

Alle stemmen van het district Saramacca in Suriname zijn reeds geteld. Volgens de uitslagen gaan daar van de drie beschikbare zetels twee naar de VHP en één naar de NDP.

VHP-topper Mahinder Jogi die op de derde plaats gekandideerd was heeft ruim 3400 stemmen behaald en is met voorkeursstemmen binnen. Het wordt zijn 4e termijn in de DNA. De overige gekozen VHP’er is Radjinder Debi. Aroon Samjiawan komt namens de NDP binnen.

In het kiesdistrict Saramacca hebben zeven politieke partijen gestreden voor een zetel. Het ging om de VHP, NPS, NDP, PL, HVB, SPA en A20.