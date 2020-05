VHP: Schietpartij betreft persoonlijke vete tussen twee Cubanen

De VHP heeft vanmorgen gereageerd op de schietpartij die zondag plaats vond, na afloop van haar succesvolle Road-show gehouden in Commewijne. Het conflict blijkt een persoonlijke vete tussen twee Cubanen in Suriname, die geëscaleerd is in een beschieting zegt de partij. Daarbij werd een van de mannen die een VHP t-shirt aan had doodgeschoten.

Tijdens het optreden van de politie is een onschuldige persoon, Eric Baldew, in de been geschoten. “Wij betreuren dit incident en het tragische verlies van een menselijk leven. We condoleren de nabestaanden en wensen hen veel sterkte toe” aldus de partij in een statement.

De partij zegt het te betreuren dat individuen valse informatie via social media verspreiden over wat zich heeft afgespeeld en de betrokkenheid van VHP-ers hierin. “Deze berichten zijn onjuist en hebben een opruiend karakter. Politieke opponenten zijn zonder het onderzoek af te wachten, onschuldige burgers aan het criminaliseren en valse informatie over VHP te verspreiden. Dit betreuren wij ten zeerste” aldus de VHP.

Eerder heeft de VHP haar bezorgdheid uitgesproken over het immigratiebeleid van de regering en het feit dat betrokkenen vrijelijk vuurwapens tot hun beschikking hebben. Mede door de toename van vuist vuurwapens is de onveiligheid in het land toegenomen.

De VHP wacht het politioneel onderzoek af en doet een beroep op eenieder om met respect en op een verantwoordelijke manier met deze situatie om te gaan. De details van het onderzoek is ons niet bekend en we geven de Surinaamse politie alle ruimte om de zaak te onderzoeken en de daders te achterhalen.

Dit fake bericht werd verspreid door NDP’ers: